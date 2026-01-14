Nuevo tiroteo del ICE en Mineápolis; hieren a migrante venezolano

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) disparó este miércoles contra un inmigrante venezolano en Mineápolis tras un ataque contra los efectivos federales, informó CBS News.

Tres funcionarios informaron a la cadena estadunidense que la persona recibió un disparo en la pierna en un incidente ocurrido en el norte de la ciudad, en medio de la operación Metro Surge ordenada por el presidente Donald Trump.

Las autoridades detallaron que el tiroteo ocurrió después de que hombres atacaron a los elementos del ICE con palas durante una redada antimigrante. El ciudadano venezolano se encuentra estable, reportaron.

Un gran grupo de agentes federales y de la policía de Mineápolis que llevaban máscaras de gas dispararon gases lacrimógenos contra una multitud reunida cerca de donde tuvo lugar el tiroteo.

El ataque ocurrió a unos 7.2 kilómetros al norte de donde un agente de inmigración, identificado como Jonathan Ross, asesinó a Renee Good el 7 de enero.

Una fuente anónima señaló a Ap que la información aún es preliminar y que la investigación se encontraba en sus primeras etapas.