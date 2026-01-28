Notifican orden de aprehensión a “El Patrón” por secuestro agravado, en el Cereso 3

* Ya se encuentra vinculado a proceso por el delito de feminicidio cometido en Ciudad Juárez

La Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, cumplimentaron una orden de aprehensión por secuestro agravado, en contra de un sujeto internado en el Cereso 3 de Ciudad Juárez, por diverso delito.

El presunto responsable es Fernando Isaí G. V., alias “El Patrón”, de 25 años de edad. La orden de aprehensión fue emitida por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos.

La víctima de ese delito, es una persona de identidad reservada, de 58 años de edad.

Las investigaciones efectuadas por la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, permitieron identificar e individualizar la posible participación de Fernando Isaí G. V., en la privación de la libertad de dicha víctima.

Cabe informar que el presunto responsable, ya se encuentra internado en el Cereso 3, vinculado a proceso desde el 11 de noviembre pasado con la medida cautelar de prisión preventiva, por el probable feminicidio cometido en perjuicio de la víctima identificada como Silvia Lissette B. A., en hechos registrados el 26 de octubre del 2025 en la colonia Lucio Blanco, de Ciudad Juárez.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)