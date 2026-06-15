Clausuran “Club Social” y 12 establecimientos durante última semana

En la semana del 08 al 14 de junio, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 323 inspecciones a establecimientos que expenden y comercializan bebidas alcohólicas.
Dichas acciones dieron como resultado un total de 13 clausuras: tres en Chihuahua, cinco en Ciudad Juárez y una en Aldama, Delicias, Guerrero y Cuauhtémoc.
El Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.
Las clausuras fueron las siguientes:
*Chihuahua:*
• Restaurante bar “Club Social”, por hechos violentos
• Tienda de abarrotes “La Morenita”, por violación de giro
• Tienda de abarrotes “Súper Six Los Cuates”, por violación de giro
*Juárez:*
• Tienda de abarrotes “Súper Six La Pradera”, por violación de giro
• Salón de eventos “Terraza AR”, por operar sin permiso
• Tienda de abarrotes “Six Abarrotes San Judas Tadeo”, por violación de giro
• Salón de eventos “Terraza sin denominación”, por operar sin permiso
• Salón de eventos “After de Martín”, por operar sin permiso y fuera de horario
*Aldama:*
• Restaurante bar y salón de baile “Casa Colorada”, por hechos de sangre
*Delicias:*
• Cantina “Salón Oasis”, por operar fuera de horario
*Guerrero:*
• Licorería en tienda de autoservicio “Beer Beep”, por violación de giro
*Cuauhtémoc:*
• Licorería en tienda de autoservicio “Súper Tres Culturas”, por violación de giro