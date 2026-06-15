Clausuran “Club Social” y 12 establecimientos durante última semana

En la semana del 08 al 14 de junio, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 323 inspecciones a establecimientos que expenden y comercializan bebidas alcohólicas.

Dichas acciones dieron como resultado un total de 13 clausuras: tres en Chihuahua, cinco en Ciudad Juárez y una en Aldama, Delicias, Guerrero y Cuauhtémoc.

El Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.

Las clausuras fueron las siguientes:

*Chihuahua:*

• Restaurante bar “Club Social”, por hechos violentos

• Tienda de abarrotes “La Morenita”, por violación de giro

• Tienda de abarrotes “Súper Six Los Cuates”, por violación de giro

*Juárez:*

• Tienda de abarrotes “Súper Six La Pradera”, por violación de giro

• Salón de eventos “Terraza AR”, por operar sin permiso

• Tienda de abarrotes “Six Abarrotes San Judas Tadeo”, por violación de giro

• Salón de eventos “Terraza sin denominación”, por operar sin permiso

• Salón de eventos “After de Martín”, por operar sin permiso y fuera de horario

*Aldama:*

• Restaurante bar y salón de baile “Casa Colorada”, por hechos de sangre

*Delicias:*

• Cantina “Salón Oasis”, por operar fuera de horario

*Guerrero:*

• Licorería en tienda de autoservicio “Beer Beep”, por violación de giro

*Cuauhtémoc:*

• Licorería en tienda de autoservicio “Súper Tres Culturas”, por violación de giro