“No queremos comunistas en nuestro país”, afirma Trump en discurso por los 250 años de independencia de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que “no queremos comunistas en nuestro país” en su discurso por los 250 años de independencia de esa nación anoche, en el National Mall, al insistir en los comentarios que hizo la víspera en el acto celebrado en el Monte Rushmond, donde aseguró que “radicales y extremistas” amenazan la identidad estadunidense, con un “resurgimiento de la amenaza comunista”.

“Este país es la cuna de la libertad” y “estamos mejor ahora que nunca”, aseguró. “Ningún pueblo ha hecho más bien, demostrado más valentía, logrado más progreso, corregido más injusticias ni alcanzado mayor grandeza que ustedes, el pueblo estadunidense”.

“Durante 250 años, Estados Unidos han sido la esperanza, la promesa, la luz y la gloria entre todas las naciones del mundo (…) Nadie puede ser como nosotros. Y con la ayuda de Dios, siempre seremos así o incluso mejores”, añadió el magnate republicano.

“Hoy nuestro país está ganando de nuevo, y como nunca antes. Estados Unidos volvió, y queremos mantenerlo grande. Lo haremos con la aprobación de la Ley Save America, para que todos los votantes deban mostrar una identificación. Todos deben proporcionar una pequeña cosa llamada prueba de ciudadanía”, refirió el mandatario sobre la legislación que enfrenta una dura batalla en el Capitolio.

El evento comenzó una hora después de lo previsto y tras una caótica evacuación temporal de los asistentes debido a la llegada de una tormenta eléctrica; la policía tuvo que abalanzarse sobre los grupos de seguidores del magnate que se negaban a desalojar el lugar para obligarlos a marcharse “por su bien”.

“Las tormentas traen buena suerte a cualquier ocasión. ¡Además, hacen que los eventos sean un poco más emocionantes!”, declaró Trump tras prometer que daría su discurso en el National Mall pase lo que pase, “no me importa si son las dos de la mañana” advirtió. Al inicio del evento agradeció a las 150 mil personas que regresaron luego de que, según dijo, 370 mil habían sido evacuadas.

Temporal el contra

En la mañana, fue suspendido el desfile del Día de la Independencia en Washington “debido al calor extremo” con temperaturas de hasta 39 grados centígrados. Sin embargo, el calor no detuvo a cientos de nacionalistas blancos enmascarados que marcharon en la capital y corearon eslóganes anti inmigrantes y con banderas confederadas que representan a los 11 estados del sur que se separaron de la Unión en 1861 en su lucha por mantener la esclavitud, dando inicio a la Guerra Civil.

De igual manera se vieron afectados los eventos conmemorativos en otros puntos del territorio, tanto por tormentas como por el calor excesivo; 160 millones de estadounidenses están bajo alertas por temperaturas extremas.

Por su parte, el vicepresidente estadunidense JD Vance, arremetió contra quienes critican las “imperfecciones” de Estados Unidos, en un acto por el aniversario nacional que tuvo lugar en Nueva York. “Hoy escucharán algunas voces, pocas pero muy estridentes, expresarse de manera obsesiva no sobre la grandeza de nuestra nación, sino sobre sus imperfecciones”, manifestó.

“Hablarán de los pecados de Estados Unidos con la ira y el fervor de un predicador vehemente, pero sin rastro alguno de la gracia ni del perdón presentes en la fe cristiana”, añadió.

“Les dirán que Estados Unidos es simplemente un país más, donde los débiles luchan contra los fuertes”, manifestó Vance e instó a rechazar esa visión “bidimensional”.

En este contexto, el monarca de Reino Unido, Carlos III, felicitó a Estados Unidos por “su 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia” de la corona británica, hecho que calificó como un “hito” y destacó la “extraordinaria evolución” de sus relaciones “para superar el conflicto y forjar una de las alianzas más estrechas y más productivas que haya visto el mundo”.

Con información de La Jornada