“No me tomó por sorpresa”, dice Esteban Moctezuma sobre su salida como embajador en EE.UU.

Esteban Moctezuma aseguró que su salida como embajador de México en Estados Unidos la conversó con la presidenta Claudia Sheinbaum previo a tomarse la decisión y anunciarse.

No me tomó por sorpresa”, señaló en un video publicado en sus redes sociales.

El funcionario expuso que la presidenta le notificó sobre un eventual cambio en la Embajada de EE.UU., esto en medio de las negociaciones para la revisión del T-MEC y las tensiones con Washington por la agresiva retórica del presidente, Donald Trump.

Me queda muy claro que las etapas terminan, se acaban, pero la huella queda”, refirió.

Moctezuma Barragán refirió que uno de los grandes orgullos de su gestión en la Embajada de México en EE.UU. es el trabajo realizado con la comunidad migrante, especialmente el acompañamiento en centros de detención y prisiones.

He estado al pendiente, como instruyó la presidenta, en todos los consulados para ver que el trabajo que se haga sea un trabajo cercano, solidario, hermano”, destacó.

Asimismo, subrayó que a diferencia de otros embajadores su labor se prolongó por cinco años, cuando el promedio son dos años.

Tuve una gestión transexenal porque estuve con presidente y presidenta de los mexicanos, con presidentes de Estados Unidos, y eso es lo que más me llena el corazón, que México nunca olvida ni deja solo a su población migrante.”

Esteban Moctezuma enfatizó que hasta el último día de su gestión “voy a dar resultados“, toda vez que le apasiona servir a México.

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso a Roberto Lazzeri como nuevo embajador en EE.UU., quien afirmó, tiene buena relación con todo el Gobierno de México y también con las contrapartes en Estados Unidos.

Lazzeri, de 42 años, es actual director de Nacional Financiera y Bancomext. Se desempeñó además como jefe de Gabinete en la Secretaría de Hacienda durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

La renovación al frente de la misión diplomática de México en Estados Unidos ocurre en un momento crucial con la revisión del T-MEC o con las tensiones actuales en materia de seguridad, con la presión de Washington en la lucha contra el narcotráfico.

Las tensiones diplomáticas han crecido en los últimos días con la exigencia de explicación por parte de Sheinbaum a EE.UU. por la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidroga en Chihuahua, donde murieron dos funcionarios de ese país y dos mexicanos.

La controversia creció cuando The Washington Post informó que los dos estadounidenses pertenecían presuntamente a la CIA y habían apoyado con inteligencia una operación contra el narcotráfico en ese estado del norte de México, fronterizo con EE.UU.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE