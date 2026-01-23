“No me lo entregaron como yo anhelaba, pero me lo entregaron”, padre de Paquito tras hallazgo de su hijo

A tráves de redes sociales se dio a conocer que el joven Francisco Díaz Herrera, de 18 años de edad y con reporte de desaparición desde el 06 de enero en Coyame del Sotol, fue encontrado sin vida.

El padre del joven, Francisco Díaz expresó en sus redes sociales que ya localizó a su hijo, aunque no como él esperaba: “A los captores de mi hijo Francisco Díaz Herrera! Agradezco enormemente el habermelo entregado! No me lo entregaron como yo hanelaba, pero me lo entregaron! Reitero mi palabra! No busco querella! No busco venganza, menos justicia! Todo ya está en manos de Dios! Y hay muere todo! Gracias”!”.

Asimismo, agradeció a quienes ayudaron a compartir la pesquisa de búsqueda de su hijo y solicitó el apoyo para recaudar los gastos de su funeral.