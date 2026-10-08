“No luchamos para ganar una elección, luchamos por el bienestar del pueblo”: Ariadna Montiel en el 15 aniversario de Morena

Con una celebración multitudinaria en el Auditorio Nacional, Morena conmemoró sus primeros 15 años de existencia, recordando sus orígenes como movimiento social encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el camino que lo llevó a convertirse en una de las principales fuerzas políticas del país.

El evento fue encabezado por la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y reunió a gobernadores, diputados, senadores, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del Congreso Nacional y del Consejo Consultivo, así como a miles de militantes y simpatizantes.

Durante su intervención, Montiel Reyes destacó que el movimiento surgió de años de organización, resistencia y lucha social, con el propósito de transformar la vida pública del país y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.

La dirigente recordó el triunfo electoral de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia de la República, hecho que calificó como una victoria del pueblo mexicano y el inicio de una nueva etapa política.

“No luchamos para ganar una elección, luchamos por el bienestar del pueblo de México”, expresó Montiel Reyes ante los asistentes.

Asimismo, sostuvo que los años de movilización y organización permitieron que las demandas sociales se tradujeran en derechos y programas de bienestar para millones de mexicanos.

Con esta conmemoración, Morena recordó su trayectoria desde su nacimiento como movimiento en 2011 hasta su consolidación como partido político, reafirmando su compromiso de continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación.