“No hemos detenido una sola actividad”: Blanca Cruz plantea recuperar la confianza en el INE

La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Mtra. Blanca Yassahara Cruz García, afirmó que recuperar la confianza ciudadana y colaborar con las investigaciones en torno al ‘caso Taddei’ deben avanzar en paralelo a la organización del proceso electoral en curso 2026-2027.

No hemos detenido una sola actividad”, aseguró en entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, al reconocer una crisis institucional que las 10 consejerías actuales buscan atender de manera colegiada.

En la etapa preparatoria, explicó, está próxima la instalación de consejos en los 300 distritos electorales, con participación ciudadana. Los supervisores y capacitadores-asistentes electorales invitarán a la población a participar, mientras las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos: los votos los contarán “nuestras propias vecinas y vecinos”.

Presentó dicha intervención de la ciudadanía, en las distintas fases, como una garantía para la organización de las elecciones.

Cruz García, quien ingresó al Consejo General en abril de este año, dijo que no tenía indicios de las irregularidades ahora señaladas respecto a las posibles irregularidades en contrataciones de material electoral.

En este sentido, explicó que los procesos administrativos corresponden a la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva y las áreas directivas; mientras que las consejerías tienen atribuciones distintas y limitadas en esa vigilancia. Sin embargo, ahora las 10 participan en el seguimiento de la revisión administrativa. Sostuvo que resolver los asuntos de manera colegiada “fortalece la toma de decisiones y abona a la transparencia”.

30 bajas y una Junta General Ejecutiva bajo revisión de las consejerías

Por otro lado, confirmó un acumulado de 30 bajas o renuncias formalizadas en puestos de confianza, a los que se accede “por una invitación directa” de la persona encargada del área. Y aclaró que separarse del cargo no termina las posibles investigaciones:

“El deslinde de responsabilidades, pues no se concluye con una renuncia”. Tanto servidores como exservidores públicos pueden ser investigados por las instancias competentes y mantener abierta la vía de responsabilidad administrativa.

Dicha revisión incluye las titularidades de la Junta General Ejecutiva, que describió como un órgano de 11 personas y que, de manera ampliada, puede alcanzar 17. En esa instancia ya se formalizaron tres renuncias. Las 10 consejerías revisan todos esos puestos mediante criterios de desempeño y probidad, independientemente de que sus ocupantes pudieran estar vinculados o no con la coyuntura actual, “para garantizar la calidad en el servicio” y el avance de las actividades electorales.

Investigaciones, contratos y entrega-recepción

Respecto a la Fiscalía General de la República (FGR), explicó que dar vista es un compromiso asumido por las 10 consejerías para que la autoridad competente determine qué investigar y cómo hacerlo.

La actuación se dirigirá a quien resulte responsable, conforme a las investigaciones. Esto lo definió como:

Un requerimiento institucional para el deslinde de responsabilidades”, con intervención de las autoridades competentes en las vías de auditoría, administrativa o de investigación correspondientes.

Respecto a los contratos de las empresas señaladas, evitó estimar un monto y explicó que el INE no es la autoridad investigadora. Indicó que las relaciones contractuales abarcan un periodo amplio y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizará revisiones de años anteriores —refiriéndose un lapso de 25 años— y determinará su alcance.

A pregunta expresa de Joaquín López-Dóriga sobre las oficinas de la anterior presidencia de Guadalupe Taddei, informó que quedaron resguardadas tras su renuncia.

“Estas oficinas no las está ocupando tu servidora”, precisó, y añadió que continúa trabajando en el espacio que tenía como consejera.

La maestra en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), explicó que cada colaborador debe entregar los equipos y bienes bajo su resguardo a su superior, mientras la presidencia provisional recibirá la entrega-recepción completa y podrá revisar lo recibido.

Cruz García subrayó que su encargo es temporal, y que corresponde a la Cámara de Diputados desahogar el procedimiento para definir la presidencia del Instituto.

Por último, sobre Taddei recordó que la última vez que la vio fue durante una sesión pública de octubre; y aclaró que, en su caso, no la ha vuelto a ver.

Con información de López-Dóriga Digital