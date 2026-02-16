No hay una reforma electoral redactada; el PT y Verde ya se dieron cuenta que Morena los utiliza: Rocío González

La diputada federal del PAN, Rocío González, informó que a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que sería la segunda semana de febrero cuando enviaría su reforma electoral, aún no existe un documento al respecto y se trata sólo de “ideas encorchetadas”.

“No tienen absolutamente nada. Tienen ideas que ya hemos escuchado de la misma Presidenta, de Ricardo Monreal. Pero no hay ninguna iniciativa que tenga qué ver con alguna reforma electoral”, aseguró González Alonso.

La legisladora panista afirmó que no era necesaria una reforma electoral como la que pretenden imponer la presidenta Sheinbaum y Morena, pues consideró que lo único que sí necesitaba regularse es la intervención del crimen organizado en las elecciones, sin embargo, eso no fue considerado como necesario por el régimen morenista.

Asimismo, Rocío González agregó que otra cuestión necesaria para legislar es la sobrerrepresentación, pero que al igual que el punto anterior, no ha sido tomado en cuenta.

Además, refirió que si no han existido avance en la reforma electoral que pretende el régimen de la 4T, es porque “estamos en manos del PT y del Verde. Estamos en manos de los partidos que han vivido de alianzas. No hay acuerdo, y ya se dieron cuenta que Morena que los ha utilizado y los quieren utilizar”.