No hay ofensiva de EU contra México, considera Sheinbaum pese a señalamientos contra Rocha Moya

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este miércoles que, pese a señalamientos surgidos desde la fiscalía federal de Estados Unidos en torno al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rubén Rocha Moya, no observa una ofensiva del gobierno estadunidense contra México y sostuvo que la relación bilateral mantiene cauces de cooperación en distintos frentes. “No hay una situación donde nosotros veamos que ha cambiado la relación con Estados Unidos”, señaló, al tiempo que pidió actuar con “cabeza fría” y exigir pruebas ante cualquier acusación.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que la defensa de la soberanía nacional “no está en negociación” y advirtió que no se permitirá la operación en territorio mexicano de agentes extranjeros no acreditados, al considerar que ello contravendría la Constitución y las leyes del país. “Nadie le va a decir al pueblo de México cómo nos gobernamos”, remarcó.

Sheinbaum retomó ideas del discurso que ofreció ayer con motivo del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, al evocar la resistencia encabezada por Benito Benito Juárez durante la intervención francesa y la victoria del Ejército de Oriente, comandado por Ignacio Ignacio Zaragoza, en la Batalla de Puebla de 1862, episodio que, dijo, demuestra la capacidad del pueblo mexicano para defender su independencia frente a cualquier potencia extranjera.

Al referirse a la relación con Washington, destacó como muestra de entendimiento reciente el acuerdo en materia de transporte aéreo alcanzado con Estados Unidos, en el que —dijo— México logró que se reconociera al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) dentro del esquema bilateral, junto con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Añadió que también fue firmado recientemente un decreto por parte del gobierno estadunidense que reconoce el trabajo de México en materia de propiedad intelectual, además de que continúan negociaciones sin sobresaltos en asuntos agrícolas y comerciales.

La Presidenta también destacó un reciente documento de seguridad emitido por Washington, en el que —según expuso— Estados Unidos reconoce por primera vez de manera explícita dos factores que México ha venido señalando: el problema interno de consumo de drogas en territorio estadounidense y el tráfico de armas desde ese país hacia México. Consideró que ambos reconocimientos son relevantes porque colocan parte de la responsabilidad del fenómeno de la violencia y el narcotráfico del lado estadounidense.



Si bien reiteró que México mantiene diferencias con la estrategia de seguridad de Estados Unidos, particularmente en su enfoque extraterritorial bajo el argumento del combate al terrorismo, sostuvo que el reconocimiento del consumo y del flujo ilegal de armas abre una base distinta para la cooperación. “Siempre hay que tener la cabeza fría, analizar de dónde vienen las cosas y qué nos corresponde hacer”, insistió.