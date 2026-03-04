No hay candidaturas definidas, nada para nadie; esperaremos a Maru para armar calendario: PAN Estatal

La presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Daniela Álvarez, reveló que aún no existe nada para nadie en cuanto a candidaturas y tampoco nada está definido, pues el calendario electoral interno de Acción Nacional todavía no queda establecido.

Álvarez Hernández reveló que “va a haber un calendario nacional para todos los estados, pero con Chihuahua, generalmente tienen consideraciones muy especiales y es como como el equipo de Chihuahua lo defina, entonces, acordamos que a la brevedad lo estaremos presentando allá en el Comité Ejecutivo Nacional. Creo que ya que tenga un poquito más de tiempo la gobernadora Maru Campos nos sentaremos ya a delinearlo”.

Asimismo, la dirigente estatal panista recalcó que “no hay definiciones, no hay nada para nadie, no hay candidaturas definidas y pues lo primero es que se apruebe el calendario, que lleve el respaldo de los liderazgos interesados, de la Gobernadora, y por supuesto el jefe nacional Jorge Romero”.

Además, Álvarez Hernández añadió que “hay que esperar que se desocupe un poquito la Gobernadora y que yo termine mi agenda de esta semana que va a ser un poquito intensa, creo que ya la semana que viene a lo mejor hay posibilidades de sentarnos a definir el calendario”.

