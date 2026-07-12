“No habrá otro Carlos Manzo”: Grecia Quiroz mantendrá los operativos en Uruapan

La alcaldesa Grecia Quiroz sostuvo que no busca imitar a su difunto esposo, pues “no habrá otro Carlos Manzo”; sin embargo, reiteró que mantendrá los operativos de seguridad en Uruapan como él lo hacía.

Grecia Quiroz aseguró que continuará encabezando los operativos de seguridad en Uruapan no porque quiera imitar a Carlos Manzo, sino porque “hay una gran responsabilidad” con los ciudadanos de Michoacán.

“Queremos que las cosas cambien y, desde la comodidad de nuestra casa, pues no vamos a poder hacer muchas cosas”.Grecia Quiroz

Grecia Quiroz asegura que “no habrá otro Carlos Manzo” y anuncia que mantendrá los operativos en Uruapan

Durante un encuentro con los medios, Grecia Quiroz confirmó que seguirá participando en los operativos en Uruapan, espera que se vayan fortaleciendo cuando aumente la capacidad operativa de la policía.

La alcaldesa Grecia Quiroz explicó que su administración trabaja de manera conjunta con las fuerzas federales para coordinar las acciones de vigilancia y seguridad en esta comunidad de Michoacán.

Quiroz adelantó que los operativos no serán temporales, sino permanentes, con el objetivo de fortalecer la presencia de las corporaciones en las calles de Uruapan y garantizar la seguridad de las personas.

Respecto a las críticas sobre querer imitar a su esposo, Quiroz fue enfática al afirmar “no habrá otro Carlos Manzo”, pues cada uno tiene su propio estilo de gobierno y tiene que atender su responsabilidad.

Grecia Quiroz sostuvo que cada administración tiene una forma distinta de trabajar, pero reiteró su compromiso con reforzar los operativos de seguridad, siendo la cercanía a los ciudadanos su sello.