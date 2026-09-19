No fue calibre .50: Fiscalía avanza en investigación por ataque a aeronave de la SSPE

A una semana del ataque contra una aeronave de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la Fiscalía General del Estado reportó avances en las investigaciones y descartó que los agresores hayan utilizado un arma de alto poder, como un calibre .50.

El fiscal general del Estado, Francisco Sáenz Soto, explicó que algunas de las pruebas periciales que se encontraban pendientes ya fueron concluidas y confirmaron que los impactos localizados en la aeronave corresponden a un arma larga, aunque dentro de los calibres de uso más común y no a un armamento de alto poder.

El funcionario indicó que los peritos continúan trabajando para recuperar la mayor cantidad posible de evidencia balística, con la finalidad de determinar si se utilizó una sola arma y, principalmente, establecer si ésta pudo haber sido empleada en otros hechos delictivos.

“Es un calibre, es un solo calibre”, señaló Sáenz Soto, aunque aclaró que todavía se encuentran en proceso de análisis de la huella balística, por lo que será necesario esperar a que concluyan los estudios para contar con información definitiva sobre el arma utilizada.

El fiscal reconoció que las características del ataque dificultan la recuperación de ojivas completas que permitan realizar un cotejo balístico preciso. No obstante, aseguró que la investigación continúa de manera permanente en la zona, mediante un operativo coordinado entre la SSPE y fuerzas federales.

En cuanto a la posibilidad de que el caso sea turnado a la Fiscalía General de la República (FGR), Sáenz Soto explicó que actualmente se analiza si existen elementos que pudieran establecer competencia federal. De ser así, se realizaría el desglose correspondiente de la carpeta de investigación, mientras que por ahora la FGE mantiene el caso bajo la hipótesis de tentativa de homicidio contra el elemento estatal que fue víctima de la agresión.