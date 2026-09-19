Reporta Ojeda Durán ingresos millonarios mientras se desempeña como asesor naval

José Rafael Ojeda Durán percibe un ingreso neto anual superior a los dos millones de pesos, como almirante; ademas, el cargo honorario de asesor de la Secretaría de Marina. El almirante asumió la función de asesor en octubre de 2024, tras concluir su gestión al frente de la dependencia.

Los datos se pueden conocer después de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que ya fueron desclasificadas las declaraciones patrimoniales de 69 funcionarios públicos (militares en activo) entre las que se encuentran las presentadas por el almirante José Rafael Ojeda Durán, así como de nueve exfuncionarios públicos que pertenecieron a esa dependencia.

En su declaración patrimonial de modificación de 2025, el funcionario reportó un ingreso neto anual de 2 millones 4 mil 282 pesos por su remuneración pública. Para la declaración patrimonial de 2026, la cifra ascendió a 2 millones 40 mil 558 pesos netos anuales.

Se aclaró que esta percepción corresponde a su nivel jerárquico, ya que el cargo de asesor es honorario.

Información de Aristegui Noticias