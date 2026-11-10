No es sorpresivo cómo se votó el Presupuesto Federal: Presidenta del Congreso llama a diputados a aprobar reservas por Chihuahua

Luego de que anoche los diputados federales de Morena, Verde, PT y Movimiento Ciudadano aprobaron en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación, mientras que los legisladores del PRI y del PAN se opusieron, la presidenta del Congreso del Estado, Joss Vega, afirmó que no fue sorpresa la manera en que se votó, sin embargo, llamó a que en lo particular, los diputados por Chihuahua voten las reservas que beneficien al estado.

“No es sorpresivo, ya estaban anunciados esos votos, como bien se menciona, y se aprueba en lo general, pero bueno, faltan ver todo el tema de las reservas y esperemos, también hacer un llamado a las diputadas, diputados federales de Chihuahua, no estoy hablando de ningún partido político, que busquen poder atraer recursos para nuestro estado”, señaló Vega Vargas.

Al cuestionarle si los diputados federales de Morena y sus aliados que representan a Chihuahua, votarían a favor de estas reservas en beneficio del estado, la presidenta del Congreso local dijo que “quisiera que en el mejor de los casos eso sucediera, por lo que hago un llamado a la conciencia”.

“La verdad es que me parece complicado que esto suceda, pero sí es importante que se sigan presentando todo este tipo de reservas y que todos los diputados federales hagan lo que les corresponde en la Cámara”, destacó Joss Vega.