Falta de terrenos con servicios frena proyectos de Vivienda del Bienestar en Chihuahua

La disponibilidad de terrenos que cumplan con las condiciones de ubicación, conectividad y servicios básicos se ha convertido en uno de los principales obstáculos para concretar desarrollos del programa Vivienda del Bienestar en Chihuahua, reconoció el alcalde suplente, René Chavira Venzor.

El funcionario explicó que distintas empresas desarrolladoras han sostenido acercamientos con el Municipio para explorar posibles ubicaciones; sin embargo, encontrar predios a precios accesibles que también estén cerca de escuelas, supermercados y rutas de transporte público ha complicado el avance de las propuestas.

Detalló que actualmente existen entre tres y cuatro proyectos que han logrado avanzar en mayor medida, aunque todavía se encuentran en una etapa inicial de tramitología, por lo que se espera que puedan concretarse próximamente. Añadió que el modelo contempla construcciones de dos o tres niveles para garantizar la rentabilidad de los desarrolladores y mantener precios accesibles para las familias.

Chavira Venzor rechazó que el Municipio se oponga al programa federal y aseguró que existe disposición para impulsar este esquema habitacional. Como parte de ese respaldo, recordó el convenio firmado con el Infonavit para otorgar descuentos de hasta el 100 por ciento en trámites de Desarrollo Urbano, buscando reducir los costos de construcción y facilitar el acceso de más familias a una vivienda.