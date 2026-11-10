¡Dejen las maromas! México no necesita más deuda para financiar las prioridades políticas de Morena: PRI

Desde tribuna, el diputado federal y dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, cuestionó el Presupuesto 2027: mientras la deuda pública alcanza los 20.6 billones de pesos, se reducen recursos para áreas fundamentales como salud, seguridad, infraestructura y apoyo al campo.

No se trata de quitar los programas sociales, sino de garantizar también medicamentos, policías municipales fuertes, carreteras en buenas condiciones y oportunidades para nuestros productores.

“En el PRI exigimos un presupuesto que responda a las verdaderas necesidades de las familias mexicanas, no a los caprichos del gobierno. ¡México necesita soluciones, no más deuda!”, señaló Domínguez.