Invitan a la primera edición de “Festival Legado del Norte”, estarán Conjunto 4 Norte y Kodel

El próximo 14 de noviembre se llevará a cabo la primera edición del “Festival Legado del Norte”, en la Exhacienda San José, en Torreón, Chihuahua.

Se trata de una celebración de la cultura norteña que combina música, gastronomía, juegos mecánicos, pasarela de moda norteña, exposiciones, venta de productos locales, entre otras actividades.

Dentro de la cartelera musical estarán presentes Conjunto 4 Norte y Grupo Kodel, con presentaciones que empezarán desde las 5 de la tarde.

El costo de entrada general es de 299 pesos ya con servicios incluidos, mientras que la zona VIP se encuentra agotada y el costo de la entrada Black es de 790 pesos que da acceso a una mesa preferente del escenario musical, una copa conmemorativa y una cata de vino.

Al tratarse de un evento familiar, la entrada de menores de edad está permitida, con entrada gratuita para quienes tengan una estatura menor a 1.20 metros.