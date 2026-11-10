El PRIAN vota en contra del avance a los programas sociales, dice Pérez Cuéllar

Cruz Pérez Cuéllar, Coordinador de la Defensa de la Transformación de Morena en Chihuahua advirtió que el PAN y el PRI votarían en contra del avance de los programas sociales conquistados y así quedaron exhibidos en su rechazo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

“Como bien lo dice la presidenta Sheinbaum, son derechos que ya adquirimos las mexicanas y los mexicanos, pero hay quienes fueron perjudicados y ahora quieren darle marcha atrás a eso. Por eso el PAN siempre vota en contra del presupuesto de egresos, porque no quieren que los programas sociales se mantengan”, advirtió.

Recordó que con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum se ampliaron los programas del Bienestar, y ahora los que antes se llevaban el dinero a paraísos fiscales, hoy están perjudicados, “tenemos que seguir luchando para que estos logros no se pierdan”, convocó.

En la votación y tal como lo anticipó Cruz Pérez Cuéllar, el PRI y el PAN quedaron exhibidos al pronunciarse de nuevo en contra de los recursos destinados directamente a los chihuahuenses y los mexicanos.

Con 372 votos a favor frente a 102 en contra de del PAN y PRI, avanzó el presupuesto federal para el próximo año.

El presupuesto contempla 10 billones 636 mil millones de pesos de los cuales los programas sociales serán de 1.025 billones directos para el pueblo de México.