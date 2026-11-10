Chavira cuestiona nueva deuda federal; pide justificar destino de recursos

El alcalde suplente de Chihuahua, René Chavira Venzor, cuestionó la posible contratación de nueva deuda por parte del Gobierno Federal, al considerar que el endeudamiento del país ya alcanzó niveles elevados que podrían resultar insostenibles e incluso irresponsables si no existe claridad sobre el destino de los recursos.

El edil señaló que, antes de respaldar una medida de esta naturaleza, es necesario conocer si se trata de un anteproyecto o de una propuesta definitiva, así como revisar puntualmente en qué se pretende invertir el dinero. Consideró que podría existir respaldo únicamente si los recursos se destinan a inversión productiva y a atender las necesidades más apremiantes de la sociedad.

“Esperemos que vaya a inversión productiva, que es lo que le hace falta a nuestro país, siempre y cuando sea inversión y siempre y cuando sea en las necesidades más apremiantes de la sociedad”, expresó.

En otro tema, Chavira lamentó la falta de inversión extraordinaria del Gobierno Federal en infraestructura para Chihuahua, al señalar que las aportaciones recibidas mediante los mecanismos ordinarios de coordinación fiscal no han sido suficientes para atender las necesidades de la entidad, particularmente en materia carretera y de salud. Recordó que Chihuahua es el estado más grande del país y cuenta con una extensa red carretera que requiere mayores recursos para su mantenimiento y desarrollo.

Finalmente, manifestó su expectativa de que para 2027 exista una reconsideración presupuestal y Chihuahua pueda recibir recursos adicionales a los ya convenidos, con inversiones que permitan atender proyectos prioritarios, entre ellos la infraestructura hospitalaria y carretera.