Descarta Chavira más cambios en el gabinete municipal tras llegada de René Rascón

El alcalde suplente de Chihuahua, René Chavira Venzor, descartó que se tengan previstos nuevos movimientos en el gabinete municipal, luego del nombramiento de René Rascón Mondragón como director de Desarrollo Humano y Educación, en sustitución de Mario García.

Chavira explicó que la salida de García respondió a un proyecto personal y a su intención de involucrarse más en la actividad partidista, situación que, dijo, ya había sido comentada previamente con él. Precisó que el ahora exfuncionario presentó su renuncia el viernes, mientras que este lunes se formalizó la llegada de su sucesor mediante la toma de protesta correspondiente.

El alcalde suplente señaló que la incorporación de Rascón permitirá dar continuidad a las responsabilidades de la dependencia, encargada de impulsar programas educativos y acciones de atención a las familias de la capital.

Finalmente, aseguró que hasta el momento ningún otro funcionario ha presentado solicitudes para separarse de su cargo, por lo que no existen más cambios contemplados dentro de la administración municipal.