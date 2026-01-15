“No es estrategia, es chantaje político”: Olson responde a Alejandro Domínguez

El diputado Carlos Olson calificó como irresponsables y reveladoras las recientes declaraciones del diputado Alejandro Domínguez, en las que sugiere una posible persecución política rumbo al proceso electoral de 2026, señalando que ese tipo de discursos no construyen oposición ni fortalecen la democracia.

El Diputado Olson afirmó que en Acción Nacional no se hace política desde el miedo ni se aceptan alianzas basadas en amenazas o advertencias de persecución.

“Eso no es estrategia política, es chantaje. En el PAN no negociamos principios ni decisiones bajo presión, y mucho menos con discursos que buscan sembrar miedo”, sostuvo.

El legislador dejó claro que Acción Nacional no le debe nada a Morena ni le teme a la justicia, pues gobernar con honestidad, transparencia y apego a la ley no conduce a la cárcel.

“Quien hoy habla de persecución parece más preocupado por su pasado que por el futuro de Chihuahua. La justicia no es una amenaza para quien actúa correctamente”, señaló.

Olson subrayó que las alianzas políticas deben construirse con base en principios, resultados y respeto a la ciudadanía, no mediante discursos alarmistas ni advertencias que buscan condicionar decisiones políticas.

“Las y los chihuahuenses merecen una oposición seria, responsable y valiente, no discursos de terror ni mensajes que suenan más a intimidación que a propuesta. En Acción Nacional seguiremos actuando con congruencia, defendiendo la legalidad y pensando siempre en el futuro de Chihuahua”, concluyó.