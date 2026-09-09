No cuestiono decisión del juez, pero hay un Tribunal de Disciplina Judicial que debe estar muy atento: Estrada por cambio de medida cautelar a conductor desnudo

Ante el cambio de medida cautelar al hombre que chocó contra otro vehículo y cuyo conductor falleció frente al Hospital Ángeles, y quien posteriormente intentó huir desnudo, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, dijo que él no cuestiona la decisión del juez, pero sí el actuar del Tribunal de Disciplina Judicial.

“El Poder Judicial debe estar evaluado. ¿Que acaso los órganos creados, como el Tribunal de Disciplina Judicial, no son eficientes en su trabajo? Debemos conocer cómo está funcionando y qué fenómenos se les presentan”, opinó Estrada Sotelo.

El coordinador legislativo añadió que “hay un Tribunal de Disciplina Judicial que debe estar muy atento y que determine si la decisión de este juez estuvo dentro de lo correcto en lo jurídico”.

Por lo que Cuauhtémoc Estrada recaló que “el actuar del Tribunal de Disciplina Judicial debe ser más amplio y lo debemos conocer”.

Y es que el juez Juan Pablo Campos modificó la mediada cautelar a Luis Fernando E., al cual en un principio le había dictado prisión preventiva y tras la audiencia del lunes, le dictó prisión domiciliaria.