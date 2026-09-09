Niño de 9 años muere ahogado en una represa del Campo Menonita 101

La Policía Seccional de Álvaro Obregón informó que a las 20:00 horas del 08 de septiembre se registró un llamado por persona sin vida, en hechos ocurridos en una represa del Campo Menonita 101.

Los agentes atendieron el caso por la desaparición de una persona, la cual posiblemente estaba dentro del cuerpo de agua, por lo que se solicitó el apoyo de la unidad de Bomberos de la base Swift Current, del campo 105, quienes utilizaron la lancha de rescate con sonar.

De acuerdo con la narrativa, el incidente se registró cuando tres menores de edad salieron a jugar y se metieron a nadar a la represa, pero uno de ellos no logró salir.

Tras localizarlo dentro del estanque, los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana del campo 101 confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

En el lugar se encontraba presente el abuelo del menor, quien expresó que el niño tenía 9 años de edad.

Se hizo cargo de la escena personal de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.