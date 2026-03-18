Niega Rentería vínculos con concesionarios del transporte público en Juárez: “si el secretario General de Gobierno tiene información, que denuncie”

Ante los dimes y diretes entre la diputada local de Morena, Magdalena Rentería y el secretario General de Gobierno del Estado, Santiago de la Peña, por el tema del transporte público en Ciudad Juárez, la legisladora morenista negó que ella tenga vínculos con concesionarios juarenses y que si De la Peña tiene información al respecto, que denuncie.

“No estamos vinculados con ninguna concesión de camiones. Nosotros con quienes estamos vinculados y con quienes nos dirigimos es con la ciudadanía. Y es la ciudadanía quien nos hace la petición de la falta de transporte público en Ciudad Juárez”, respondió Rentería.

La legisladora morenista agregó que “si el secretario de Gobierno tiene toda esa información, que lo denuncie. Que lo denuncie si él tiene toda esa información. Que no nos eche la pelotita nosotros”.

Así lo dijo luego de que se le cuestionara si las críticas hacia el Gobierno del Estado respecto al transporte público en Juárez tienen que ver con su supuesta relación con la UNTRAC, cuestión que fue negada por la diputada de Morena y retó a Santiago de la Peña a denunciarla si tiene información al respecto.