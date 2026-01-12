NFL Playoffs al momento: así se jugará la Ronda Divisional

Los N° 2 New England Patriots definieron el primer cruce en la Ronda Divisional de la Conferencia Americana este domingo por la noche, solo que no será el suyo.

Los Patriots vencieron 16-3 este domingo a los N° 7 Los Angeles Chargers en el Gillette Stadium de Foxborough para reclamar el boleto a la siguiente ronda de los playoffs.

Updated #NFLPlayoffs bracket! One Wild Card matchup left to decide. pic.twitter.com/XCws5qyGH4 — NFL (@NFL) January 12, 2026

Con el triunfo de New England quedó confirmado el cruce entre los N° 1 Denver Broncos y N° 6 Buffalo Bills la próxima semana en Mile High.

Los Broncos avanzaron directo a la Ronda Divisional luego de terminar como el sembrado N° 1 de la Conferencia Americana, mientras los Bills clasificaron luego de superar 27-24 a los N° 3 Jacksonville Jaguars.

El rival de los Patriots será el ganador del “Monday Night Football” entre los N° 5 Houston Texans y N° 4 Pittsburgh Steelers. El partido se disputará en el estadio de New England.

En la Conferencia Nacional los cruces se definieron este domingo luego del triunfo 23-19 de los N° 6 San Francisco 49ers sobre los N° 3 Philadelphia Eagles en el Lincoln Financial Field.

San Francisco visitará la próxima semana a los N° 1 Seattle Seahawks en un duelo entre rivales de la NFC Oeste.

Los Seahawks vienen de su semana de descanso luego de terminar como el sembrado N° 1 de la NFC.

El otro duelo de la Ronda Divisional será entre los N° 5 Los Angeles Rams y N° 2 Chicago Bears.

Los Rams avanzaron a la Ronda Divisional luego de vencer 34-31 a los N° 4 Carolina Panthers en el primer partido que se disputó en esta postemporada, mientras los Bears remontaron para vencer 31-27 en el Soldier Field a los N° 7 Green Bay Packers.