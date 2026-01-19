NFL Playoffs 2026: Así se jugarán las Finales de Conferencia

Las Finales de Conferencia de la NFL quedaron definidas.

Este domingo, tras un cierre dramático en tiempo extra en el Soldier Field, quedaron listos los cruces de la Ronda de Campeonato.

Los N° 5 Los Angeles Rams se convirtieron en el único visitante que ganó el fin de semana tras superar 20-17 en la prórroga a los N° 2 Chicago Bears en un partido bajo la nieve.

Con este resultado los Rams aseguraron su lugar en la siguiente ronda, donde enfrentarán a los N° 1 Seattle Seahawks en busca del boleto al Super Bowl.

Los Seahawks aseguraron su boleto al Partido por el Título de la NFC luego de apalear en casa 41-6 a los N° 6 San Francisco 49ers.

Seattle fue superior desde la primera jugada del partido al anotar en un regreso de patada de 95 yardas de Rashid Shaheed en camino a su victoria.

El partido entre Los Angeles y Seattle se jugará el próximo domingo a las 18:30 ET (17:30 CDMX).

Para los Rams esta es su primera aparición en el Juego por el Campeonato de la NFC desde el 2021, por su parte los Seahawks no habían llegado a esta instancia desde el 2014.

En la Conferencia Americana, los N° 2 New England Patriots vencieron este domingo en casa a los N° 5 Houston Texans en Foxborough para asegurar su lugar en el Juego por el Campeonato de la AFC, donde enfrentarán a los N° 1 Denver Broncos.

Denver aseguró su lugar el sábado luego de vencer 33-30 en tiempo extra a los N° 6 Buffalo Bills en Mile High, sin embargo, durante los minutos finales de su victoria, los Broncos perdieron por el resto de los playoffs al quarterback Bo Nix, quien sufrió una fractura en el tobillo.

New England y Denver se enfrentarán el próximo domingo a las 15 horas ET (14 horas CDMX).

Esta es la primera aparición de los Patriots en el Juego por el Campeonato de la AFC desde el 2018, para Broncos es su primera aparición desde el 2015.

La última vez que Seahawks, Rams, Patriots y Broncos llegaron a las Finales de Conferencia avanzaron al Super Bowl, el domingo terminará esa racha para dos de los equipos.