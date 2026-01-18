NFL: Broncos y Seahawks se meten a la final de sus Conferencias

Los Denver Broncos derrotaron en tiempo extra por 33-30 a Buffalo Bills en la ronda divisional y avanzaron a la final de la Conferencia Americana (AFC) de la NFL, en la que jugarán contra el ganador de la serie entre New England Patriots y los Houston Texans.

Bo Nix lució en los controles de los Broncos con tres envíos de anotación. Con los Bills, Josh Allen sumó tres touchdowns y sufrió dos intercepciones.

En un intenso partido de varias vueltas al marcador, los Broncos pegaron primero vía un gol de campo de 28 yardas que conectó Wil Lutz, ventaja de 3-0 que se esfumó ante el envío a las diagonales de Allen hacia Mecole Hardman que puso arriba a Bills 3-7.

En el segundo cuarto, Denver retomó el mando 10-7 gracias a una recepción de anotación de Frank Crum. Buffalo igualó 10-10 con una patada de tres puntos de 33 yardas que conectó Matt Prater.

El local volvió a la carga. Bo Nix consiguió su segundo pase de touchdown del juego al conectar con Lil’Jordan Humphrey para retomar el control 17-10.

En el intento de reacción Josh Allen fue golpeado por Nik Bonitto y soltó el balón que recuperó la defensiva de Broncos, acierto que su ataque aprovechó en el último segundo de la primera mitad para distanciarse 20-10 antes del descanso.

Denver mantuvo el momento del juego con otro gol de campo en el inicio del tercer cuarto que lo puso adelante 23-10.

A partir de ese momento Bills se sacudió de los errores y emprendió la remontada.

Se acercó 23-17 con un pase a la zona pintada que atrapó Keon Coleman, dieron la vuelta 23-24 en el inicio del último periodo gracias que Allen encontró en las diagonales a Dalton Kincaid y agrandaron la ventaja 23-27 vía otro gol de campo de Matt Prater, a cuatro minutos del final.

Los Denver Broncos no entraron en desesperación. Bo Nix llevó a su ofensiva en una serie de 73 yardas que coronó con un envío de ‘touchdown’ que atrapó Marvin Mims para ponerse al frente 30-27 con 55 segundos en el reloj.

Josh Allen aprovechó cada segundo para dejar el balón a distancia para un gol de campo de 50 yardas que conectó Matt Prater para empatar 30-30 y enviar el juego a tiempo extra.

Bronco falló en la primera ofensiva del tiempo adicional.

En su turno, Allen sufrió la intercepción de Ja’Quan McMillian, acierto de la defensiva local que Bo Nix aprovechó para llevar el balón a la yarda seis gracias a una interferencia de Tre’Davious White, lo que abrió el camino para que Wil Lutz conectara el gol de campo de 24 yardas para la victoria 33-30.

Los Seahawks tuvieron una actuación redonda y dominante ante San Francisco para ganar y llegar a la final de la Conferencia Nacional de la NFL.

La actividad concluirá este domingo con dos partidos. New England Patriots recibirá a Houston Texans y Los Angeles Rams jugará en la casa de Chicago Bears.

Con información de EFE