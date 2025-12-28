La plataforma de streaming Netflix planea un reboot de Stranger Things dentro de cinco años.

Netflix tiene la intención de expandir el universo de Stranger Things con nuevas producciones.

Revelan que Netflix planea un reboot de Stranger Things dentro de cinco años

En medio del final de Stranger Things 5 en Netflix, han comenzado a circular especulaciones sobre el futuro de la franquicia.

De acuerdo un rumor, Netflix estaría planeando un un reboot de Stranger Things dentro de cinco años, es decir para el 2030.

Ese plan de Netflix no sería el único que tiene entre manos la plataforma de streaming.

Actualmente, ya se encuentra en desarrollo el spin-off animado, “Stranger Things: Tales From ’85”.

Dicha producción, que se lanzará en algún punto del 2026, se ambienta entre los eventos de la temporada 2 y 3 de la serie original.

La intención de “Stranger Things: Tales From ’85” es rescatar el ambiente de los dibujos animados de los sábados en la mañana.

Asimismo, se pretende lanzar otro spin-off live action en formato de serie antológica y que tendrá como protagonista a alguien del elenco original.

Los spin-off de Stranger Things se suman a otros productos derivados de la franquicia como son:

Stranger Things: The First Shadow: obra de teatro que ahonda más en el origen de Vecna

Stranger Things: One Way or Another, novela de Caitlin Schneiderhan que cuenta una historia de Nancy Wheeler y Robin Buckley

¿Cuándo se estrena el capítulo 8 de Stranger Things 5 en Netflix?

El épico final de Stranger Things 5 en Netflix ya tiene confirmado su fecha de estreno.

Será el próximo 31 de diciembre 2025 a las 7 de la noche cuando Netflix libere el capítulo 8 de Stranger Things.

La duración del episodio final de Stranger Things temporada 5 será de 128 minutos.