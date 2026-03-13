Netflix anuncia incremento de precios en México, ¿en cuánto quedaron?

La plataforma de streaming Netflix confirmó este viernes 13 de marzo de 2026 una actualización en los precios de sus suscripciones mensuales en México.

El ajuste, que afecta a los tres niveles de servicio disponibles en el país, entrará en vigor a partir del 13 de abril.

De acuerdo con la notificación enviada por la compañía a sus clientes, el incremento en los costos de las suscripciones de Netflix en México se tomó “para seguir mejorando el contenido que te encanta”.

“Encontrará nuevas series y películas cada semana, además de los 78 lanzamientos que tenemos previstos para el próximo mes”, indicó la plataforma.

Los precios han sido actualizados bajo el siguiente esquema:

Plan Estándar con anuncios : Se incrementa de 119 a 139 pesos mensuales. Este plan permite la reproducción en dos dispositivos simultáneos en calidad Full HD.

: Se incrementa de 119 a 139 pesos mensuales. Este plan permite la reproducción en dos dispositivos simultáneos en calidad Full HD. Plan Estándar sin anuncios: Pasa de 249 a 269 pesos mensuales. Incluye la opción de descarga de contenido y la posibilidad de añadir un cupo de “miembro extra”.

Pasa de 249 a 269 pesos mensuales. Incluye la opción de descarga de contenido y la posibilidad de añadir un cupo de “miembro extra”. Plan Premium: Presenta el ajuste más significativo, pasando de 329 a 369 pesos mensuales. Este nivel ofrece calidad Ultra HD (4K), audio espacial y la posibilidad de agregar hasta dos cupos de “miembro extra”.

La modalidad para compartir la cuenta con personas que no residen en el mismo hogar también reportó cambios. El costo por cada perfil adicional será de 69 pesos para cuentas con publicidad y de 79 pesos para el formato sin anuncios.

Este movimiento ocurre en un contexto de alta competencia en el sector de servicios OTT (Over-the-top) en México, donde otras plataformas también han realizado ajustes en sus estructuras de precios y planes de publicidad durante el primer trimestre del año.

Con información de López-Dóriga Digital