Acuerdan Segob y transportistas de la Canacar retiro de bloqueos y mesas de diálogo

Segob y transportistas de la Canacar llegaron a un acuerdo para levantar los bloqueos carreteros y establecer mesas de diálogo.

La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó un acuerdo con transportistas de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) para el retiro de bloqueos carreteros, los cuales causaron caos vial en varias zonas del país en la previa.

Por medio de un comunicado la mañana del martes 27 de octubre, la Segob indicó que sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Canacar y otras organizaciones del sector, para escuchar sus planteamientos y establecer una ruta de atención institucional.

En dicho encuentro acordó realizar mesas de trabajo con las dependencias competentes para abordar temas de seguridad carretera, infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales.

Segob también explicó que las organizaciones se comprometieron a retirar definitivamente los bloqueos y suspender las manifestaciones del transporte de carga.

Gobernación, a través de la Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de Gobierno, coordinará y acompañará estas reuniones para dar seguimiento a las peticiones y avanzar en la construcción de acuerdos.

“El diálogo permite encauzar las demandas del sector y construir soluciones mediante la coordinación institucional, evitando afectaciones a la ciudadanía y al libre tránsito”, refirió la dependencia federal.

Se indicó que en este encuentro se contó con el acompañamiento de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR).