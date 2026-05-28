Bajo el calor y arcoíris, bailan al exterior del Congreso

Al filo de las 9 horas, el colectivo LGBTI+ comenzaron a arribar a la Torre Legislativa, de pronto, cara a cara con el colectivo a favor de la vida. Pasaron los minutos y horas, de frente al grupo antimotines de la DSPM y SSPE.



Al rededor de las 10:00 horas siguió la manifestación. En espera de que los diputados y diputados salgan a sesionar. No obstante, una de las manifestantes transgénero, bailó semidesnuda ante los presentes.

Por otro lado, hombres y mujeres provida seguían defendiendo la vida y no al aborto. Cabe hacer mención que la Sesión dará comienzo a las 11:00 horas.