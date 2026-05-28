Concluye el domingo 31 de mayo registro de ingreso a preparatoria

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que el próximo domingo 31 de mayo concluirá el plazo para realizar el registro de ingreso a planteles públicos de Educación Media Superior, para el ciclo escolar 2026-2027.

La dependencia exhortó a las y los jóvenes que están por concluir sus estudios de secundaria a no dejar el trámite para el último momento, a fin de asegurar su lugar en el bachillerato.

Como parte de la estrategia “Juntos a la Prepa. Mi Derecho, Mi Lugar”, el proceso se deberá realizarse a través de la plataforma digital https://mediasuperior.chihuahuaedu.gob.mx/, donde las y los aspirantes seleccionarán tres opciones de planteles de su interés.

Recordó que, por primera vez en este proceso, no se aplicará examen de admisión, por lo que el Sistema de Asignación a Educación Media Superior (Siaems) determinará los espacios con base en la capacidad de las escuelas y las preferencias del alumnado.

Además, se tomarán en cuenta criterios como equidad de género, discapacidad y contar con hermanas o hermanos en el centro escolar.

A partir del 12 de junio las y los estudiantes podrán consultar, con su folio de registro, el plantel en el que fueron ubicados por medio del Siaems.