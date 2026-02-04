NASA retrasa Artemis II por fuga de combustible; será en marzo

La NASA dio a conocer hoy martes 3 de febrero que retrasará el lanzamiento de la misión Artemis IItras haber detectado una fuga de combustible durante un ensayo general.

De acuerdo con un comunicado publicado en su página web, el lanzamiento de Artemis II ahora se prevé para marzo 2026, toda vez que se encontraba programado para el 8 de febrero.

Artemis II: NASA (NASA ‘X’ @NASA)

NASA hará un segundo ensayo de Artemis II tras retrasar lanzamiento por fuga de combustible

La NASA informó este martes que ahora vislumbra a marzo como la fecha más próxima para llevar a cabo una prueba de lanzamiento de su misión tripulada Artemis II, tras detectar una fuga en el llenado de hidrógeno.

Puntualizaron que este aplazo permitirá a los especialistas realizar una profunda revisión de datos, con la finalidad de evitar nuevas fugas en el sistema de vaciado de combustible.

Con ello, la NASA señaló que también se añade la posibilidad de llevar a cabo un segundo “ensayo general húmedo” en la etapa central del cohete de Artemis II antes de un lanzamiento oficial.

Esto toda vez que la fuga de hidrógeno detectada obligó a los ingenieros a detener dos veces el ensayo general.

Quiénes integrarán la tripulación de Artemis II (Tomada de video )

Como resultado de retrasar el lanzamiento, la agencia espacial precisó que los astronautas de Artemis II, quienes se encontraban en cuarentena en Houston, Texas desde el 21 de enero, serán liberados.

Es decir, no serán enviados al Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, por lo que permanecerán a la espera de una nueva fecha de lanzamiento prevista para marzo de 2026.

La NASA indicó que, de acuerdo con los resultados de próximas pruebas, los astronautas serán nuevamente puestos en cuarentena unas dos semanas antes de que ello ocurra.

Cabe recordar que Artemis II marcará el regreso del ser humano a las profundidades del espacio, tras las misiones Apolo que lo llevaron a pisar la superficie de la Luna.