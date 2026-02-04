“Nadie tiene una bolita de cristal; debemos ser prudentes y respetar”: GPMorena por dichos de Adán Augusto respecto a que Andrea Chávez será gobernadora

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, pidió ser prudentes y respetar al partido, al resto de aspirantes y a los estatutos, luego de que el senador Adán Augusto López afirmara que la senadora Andrea Chávez será gobernadora de Chihuahua, pues argumentó que “nadie tiene una bolita de cristal”.

“Debe haber un proceso todavía que no está abierto. ¿Quién lo debe regular? El partido. ¿A través de quién? De la Comisión Nacional de Elecciones. ¿Con qué método? Con la encuesta. Entonces yo creo que debemos de ser prudentes, respetar al partido, a las instituciones, a la comisión, al estatuto, al método que determine el partido y a todos los demás aspirantes”, declaró Estrada Sotelo.

El coordinador legislativo argumentó que “si no lo hacemos de esa forma y entramos en una dinámica como la que plantea el senador, pues yo le pregunto qué van a opinar los demás. ¿Qué va a opinar el partido? Qué va a decir, por ejemplo, ahorita la Comisión Nacional de Elecciones, que es la encargada de realizar esos procesos internos de selección”.

“Es importante que respetemos el estatuto, las funciones del partido, la comisión de elecciones y el método que se debe realizar y también los tiempos. Porque yo no creo que nadie tenga una bolita de cristal y pueda determinar desde ahorita eso”, enfatizó el diputado Cuauhtémoc Estrada.