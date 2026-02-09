Muy aventurada afirmación de Adán Augusto respecto a Andrea Chávez; hemos visto elecciones que se creen ganadas y se caen: Tony Meléndez

El diputado federal del PRI, Tony Meléndez, consideró que la afirmación del senador Adán Augusto López respecto a que Andrea Chávez será gobernadora de Chihuahua en 2027 es “muy aventurada”, pues argumentó que ya se ha visto que hay elecciones que se creen ganadas y “se caen”.

“Obviamente ni siquiera empiezan las campañas. Las elecciones faltan más de un año para que se lleven a cabo. Yo considero que hay en el abanico una gran cantidad de candidatos que ya están haciendo actividad preelectoral, aunque no estamos en tiempos todavía, pero muchos de ellos ya andan movidos haciendo su trabajo. Me parece muy aventurado hacer una declaración en ese sentido, porque las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana por diferentes factores”, declaró Meléndez.

El legislador priista explicó que “hemos visto elecciones que de repente se creen ganadas y se caen. Entonces, yo creo que todavía falta mucho tiempo. Habrá una gran cantidad de factores que puedan influir en la elección. Entonces, no creo que sea momento ahorita para ya dar por ganado a un determinado perfil”.

Respecto a sus aspiraciones políticas, Tony Meléndez dijo que “se habrán dado cuenta que no hay ni una barda pintada con el nombre de Tony Meléndez en ningún lado. Yo estoy tranquilo, lo he declarado en diferentes medios. En este momento para mí no es una prioridad el ser candidato a la gubernatura. Tengo muchas cosas por las cuales pensar. En el aspecto político fui electo como diputado federal de 14 municipios, siendo que me mantiene ahorita en este momento ocupado en tratar de cumplir esa cabalidad de todas las personas que creyeron en mí en el año 2024. Entonces, pues estamos viendo ahí los toros desde la barrera, cómo se va desarrollando esta nueva contienda que se avecina el próximo 2027”.