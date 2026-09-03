Municipio confía en solidez de sentencia sobre Mápula y prepara defensa ante revisión

El Gobierno Municipal de Chihuahua confió en que la resolución judicial que avaló el proyecto de Mápula se mantendrá firme, luego de que los promoventes del juicio interpusieran un recurso de revisión.

El secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes, informó que hasta el momento el Municipio no ha sido notificado formalmente sobre dicho recurso, por lo que esperará a que el juzgado le corra traslado para presentar su adhesión y defender los términos de la sentencia.

“Creemos que es una sentencia muy sólida”, sostuvo el funcionario, al señalar que la revisión constituye una etapa procesal contemplada por la legislación y no implica el inicio de un nuevo juicio.

Fuentes explicó que, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional contará con un plazo de hasta 90 días para resolver el recurso.

El secretario consideró que el procedimiento representa una revisión de la sentencia y no contempla un nuevo desahogo de pruebas, por lo que el Municipio continuará con la estrategia jurídica que ha mantenido desde el inicio del litigio.

Sobre los argumentos relacionados con una posible afectación al acuífero Villalba, Fuentes destacó que la resolución judicial estableció que el terreno destinado al proyecto no se encuentra dentro de un área natural protegida, una zona prohibida, una zona de recarga del acuífero ni una planicie fluvial.

Afirmó que estos elementos fueron considerados dentro de la resolución y que no existen características del suelo que permitan establecer que el proyecto provocaría contaminación.

Sin embargo, precisó que la jueza planteó medidas técnicas adicionales para fortalecer la protección ambiental del sitio, entre ellas la colocación de una doble membrana, monitoreo de pozos, una certificación y mecanismos de participación ciudadana.

Estas medidas, dijo, ya son revisadas por el Municipio en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, con la intención de aplicarlas una vez que concluya el proceso judicial.

Fuentes añadió que algunos de los ciudadanos que promovieron el juicio acreditaron su residencia en la zona mediante credenciales para votar, como parte de los requisitos relacionados con el interés legítimo.

El funcionario aseguró que el Ayuntamiento mantendrá su defensa jurídica ante las instancias federales y esperará la resolución del recurso de revisión.