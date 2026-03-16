Municipio acercará Teso Móvil a dos colonias

– _El martes 17 de marzo en Canchas del Bule y el jueves 19 en parque Dostoyevski_

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de marzo de 2026.-*_ El Gobierno Municipal informa a la ciudadanía que este martes 17 y jueves 19 de marzo acercarán los servicios de la Tesorería a través del Teso Móvil de 16:00 a 20:00 horas.

El martes 17 de marzo, el Teso Móvil se ubicará en las “Canchas del Bule”, entre Boulevard Díaz Ordaz y calle Esteban Coronado; mientras que el jueves 19 de marzo se ubicará en el parque Dostoyevski, entre avenida Dostoyevski y calles Elías L. Torres, Rafael Muñoz Barrio y Gustavo Flaubert.

Lo anterior con el fin de que los capitalinos que deseen pagar su Predial aprovechen el descuento del 4 por ciento que se tiene este mes, o bien, si quieren regularizar puedan realizar un convenio de pago.

Cabe mencionar que, con este tipo de acciones, se busca facilitar los espacios para que los contribuyentes se pongan al corriente con su Predial, o bien, atender diversas dudas con sus predios; ya que al llevar la unidad móvil de pago permite tener mayor cercanía, además de generar confianza a los ciudadanos para que se acerquen a consultar sobre algún trámite o pago.

Asimismo, se recuerda que pueden pagar tu Predial en diversos espacios al centro, norte y sur de la ciudad. Cualquier duda, se puede comunicar al 072 en las extensiones: 7110, 7115, 7119, 7159, 7188 y 6702.