Municipales detienen a joven por presunta agresión a pit bull

Un joven fue detenido al sur de la ciudad por agentes municipales luego que la tarde de este domingo 22, fuera señalado por supuesta agresión a un can que se encontraba peleando con otro en la vía pública.

Fue en las calles Praderas de Nebraska y Sol de Centauri donde supuestamente dos pit bull estaban peleando entre sí y al pretender apartarlos sacó un arma blanca para evitar que el más bravo siguiera lastimando al otro, sin embargo testigos que lo observaron hicieron el reporte a la autoridad, que atendieron agentes que patrullaban la zona.

El probable responsable fue identificado como Edwin D. D., de 22 años de edad y trasladado a la comandancia Sur para hacer el registro correspondiente y mas tarde ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado y sea dicha instancia quien de seguimiento a su situacion.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.