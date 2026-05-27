Mercado laboral genera 551,000 empleos en un año, la cifra más baja de los últimos 15 años

El mercado laboral mexicano creó 551,651 empleos al cierre del primer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2025, la cifra más baja a tasa anual desde 2011, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

En el primer trimestre de 2011, se crearon 534,469 puestos de trabajo respecto al mismo periodo de 2010, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (Inegi).

“El mercado laboral de México sigue mostrando un deterioro, consistente con el estancamiento económico, el cual se hace manifiesto al observar que la totalidad del crecimiento en la ocupación fue absorbida por el empleo informal”, advierte Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En el primer trimestre de este año, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 0.6% real y con cifras ajustadas por estacionalidad, según datos del Inegi. Con este resultado, la economía de México acumula tres contracciones en los últimos seis trimestres.

Además, se reportó que la población desocupada tuvo un alza de 70,471 personasen el mismo periodo de referencia.

“Lamentablemente el sistema laboral no se ha movido, o sea, las reformas laborales están bien, pero no se mueve porque la economía no está generando los trabajos de calidad que necesitamos y tenemos a la mayoría de la gente o en exclusión o sin empleo”, considera Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Con este comportamiento, la tasa de desempleo se ubicó en 2.55% al cierre del primer trimestre, el dato más bajo de los últimos cuatro trimestres.

“La tasa se mantiene baja porque la informalidad absorbe a la población que no encuentra oportunidades suficientes en el empleo formal”, puntualiza Siller.

Por su parte, Gómez Hermosillo destaca que la generación de empleos lleva al menos un año con un ritmo lento y lo que se crea son principalmente ocupaciones informales sin acceso a la seguridad social.

Informalidad suma medio millón de ocupados

El empleo informal sumó 583,153 personas en la comparación anual. Mientras que el empleo formal registró un descenso de 31,502 personas.

Con estos resultados, la tasa de informalidad aumentó frente al primer trimestre de 2025 al pasar de 54.31% a 54.78% en el primer trimestre de 2026.

“Esto indica que los recientes aumentos en la población ocupada están siendo absorbidos por la informalidad, lo que implica que las nuevas contrataciones se dan en condiciones menos favorables”, expone Gabriela Siller.

Este incremento de la informalidad crea un “círculo vicioso” que desincentiva la capacitación, debilita la competitividad y fragmenta el mercado laboral, de acuerdo con Fernando Bermúdez Pire, director de Relaciones Corporativas de ManpowerGroup.

“Más de la mitad de la fuerza laboral mexicana carece de prestaciones y seguridad social, lo que obstaculiza el avance del país, al mantener a trabajadores en una situación vulnerable, sin acceso a prestaciones, ahorro para el retiro ni estabilidad. Es imperativo implementar mecanismos de contratación formal más flexibles y políticas de formalización laboral que se ajusten a la realidad actual”, considera Bermúdez.

Crece población no disponible para trabajar

La Población No Económica Activa (PNEA), que se refiere a las personas que no realizaron actividad económica y no buscaron trabajo, sumó 1.1millones de personas a tasa anual.

En su interior, la población disponible para trabajar disminuyó en 356,000 personas, mientras que la no disponible (principalmente mujeres y por atención de cuidados) creció en 1.5 millones.

La población no disponible alcanzó los 38.07 millones de personas al cierre del primer trimestre de este año, la mayor cantidad de individuos en esta situación desde 2005, es decir, desde que se tiene registro.

Panorama del empleo para el resto de 2026

Los especialistas advierten que el mercado laboral mexicano pasa por un momento de estancamiento, en el que no se logra revertir la informalidad y los efectos negativostanto para los trabajadores —no contar con seguridad social— ni para el impulso de la economía.

“Los datos muestran el estancamiento del mercado laboral que no se mueve y no logra revertir (datos negativos). Lo único que se movió fueron los salarios, pero el mercado laboral no”, señala Rogelio Gómez Hermosillo.

La informalidad y la baja participación de las mujeres en el trabajo son las fallas estructurales del mercado laboral mexicano, considera Axel Eduardo González Gómez, coordinador de datos en México ¿cómo vamos?

Además, el desplazamiento hacia la informalidad funciona como un freno al crecimiento de la economía, pues el empleo formal es más productivo y aporta más al PIB, contrario a las ocupaciones en el sector informa, opina Gabriela Siller.

“Si la tendencia de informalizaciónno se revierte, la economía nacional continuará requiriendo inversiones de capital cada vez más costosas para generar niveles mínimos de valor agregado”, advierte la especialista.