Municipales detienen a hombre por robo a casa habitación al sur de la ciudad

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre por su probable participación en un robo a casa habitación sin violencia, en la colonia Praderas del Sur.

Tras recibir un llamado, los agentes acudieron al domicilio ubicado en la calle Praderas de Etiopía, donde durante la madrugada sustrajeron herramienta, un tanque de gas, una bomba de agua y una carpa con un valor aproximado de 5 mil pesos.

Al dar un recorrido de prevención por el sector y con la información recabada, los agentes ubicaron a un hombre, mismo que fue visto cargando una carpa al marcarle el alto, intenta huir, pero fue alcanzado y asegurado por los policías.

El detenido se identificó como Edwin Uriel A. C., de 25 años, y fue trasladado a la Comandancia Zona Sur para su puesta a disposición ante la autoridad correspondiente, quien dará seguimiento al caso.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de la persona mencionada en él.