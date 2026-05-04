Municipales aseguran a dos probables asaltantes de gasolinera

Luego de ser denunciados por cometer un robo con violencia en una gasolinera de la carretera Chihuahua-Aldama la tarde del domingo, dos hombres fueron detenidos por policías municipales tras ubicarlos al huir en dos motocicletas sobre la avenida Juan Pablo II.

Según la denuncia de la víctima, llegaron dos motociclistas a la gasolinera localizada en el kilómetro 7.5 rumbo a Aldama y mientras uno de ellos surtía su vehículo, el otro le sacó de la bolsa el dinero al despachador y enseguida huyeron juntos.

Poco después, los motociclistas fueron ubicados circulando sobre la avenida Juan Pablo II, donde se logró la detención de un hombre identificado como Raúl Adrián D. G., de 26 años de edad, mientras que su compañero de nombre Angel O. J., de 25, fue alcanzado hasta la avenida Equus y Quinta Real pues intentó escapar de los policías, sin lograrlo.

Una vez efectuado su registro en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los dos probables autores de robo con violencia fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, mientras sus motocicletas, una Carabela modelo 2026 y un Islo modelo 2025, se depositaron para resguardo en los patios del Complejo Estatal de Seguridad Pública.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.