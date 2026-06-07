Conductora pierde el control y choca con luminaria en carretera Aldama-Chihuahua; hay 4 lesionadas

Un choque se registró en la carretera Aldama Chihuahua en donde 4 mujeres resultaron lesionadas, luego de que la conductora perdiera el control de su vehículo.

Se trata de un vehíciulo Nissan Versa de color gris, el cual era conducido por una mujer quien se dice conducía ebria y pierde el control en el kilómetro 10 de la carretera antes mencionada, termina impactada contra la base de una luminaria.

En el interior del vehículo viajaban 4 mujeres de aproximadamente 30 años de edad resultaron lesionadas, 2 de ellas atrapadas las cuales fueron auxiliadas por rescate ligero de bomberos y rescate urbano de Cruz Roja así como 3 ambulancias de urge y 2 de Cruz Roja,

Los cuerpos de emergencias auxiliaron a las 4 mujeres a quienes trasladaron a un hospital para atención médica del tráfico y del percance se hicieron cargo elementos de la policía Vial