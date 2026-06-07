Conductor pierde el control y vuelca en Periférico R. Almada

Una fuerte volcadura se registró en el periférico R. Almada en donde el conductor de una camioneta perdió el control impactandose contra un poste.

Se trata de una camioneta Ford en la cual el conductor perdió el control del vehículo en una curva que se localiza entre la calle 38 y Misión de Santa Bárbara en el sentido oeste a este, terminando impactado contra la guarda de un poste.

La camioneta terminó volcada sobre su costado derecho, dejando a su paso cuantiosos daños sin lesionados.

Elementos de la policía víal se hacen cargo del accidente y abanderan la zona por posible caos vial.