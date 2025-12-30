Mundial 2026, negocio récord que excluye al aficionado promedio

Asistir a un partido de la Copa Mundial 2026 puede costar lo mismo que comprar un coche o incluso un departamento. Aunque la FIFA comenzó en noviembre la venta de entradas a precios más accesibles para los aficionados (mil 92 pesos), en la reventa se han incrementado hasta 60 veces, pues van de 66 mil pesos hasta los 22.4 millones de pesos. Autoridades y aficionados en Estados Unidos, donde al futbol, que todavía no ha encontrado su lugar entre los cuatro grandes deportes del país –beisbol, futbol americano, basquetbol y hockey sobre hielo– le llaman soccer, creen que un solo lugar de estacionamiento para la final costará cerca de 200 dólares (3 mil 595 pesos), lo que pone en entredicho la promesa de organizar “el espectáculo más inclusivo del planeta”.

En su informe más reciente sobre la venta de entradas, el máximo organismo del futbol indicó que ha recibido más de 150 millones de solicitudes de más de 200 países para una oferta 30 veces menor de localidades disponibles. Dicha expectativa no sólo bate récords y es 3.4 veces mayor al número total de espectadores que asistieron a los 964 encuentros disputados en las 22 ediciones de la Copa desde 1930; sino que, además, ha creado el mismo muro de exclusión al que miles de trabajadores promedio en África se han enfrentado desde el inicio de la Copa de Naciones en el continente, donde seguir los partidos de su selección hoy es casi imposible.

“El Mundial promete ser el mayor y más inclusivo espectáculo del planeta”, aseguró la FIFA, a pesar de que organizaciones y grupos de aficionados en Europa –FairSquare y Football Supporters Europe (FSE), entre otras– acusaron al organismo de violar sus propios estatutos de neutralidad política por su adulación al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al crear un sistema de venta de entradas con precios casi cinco veces más caros que en la edición de 2022 en Qatar.

De acuerdo con el documento de candidatura publicado en 2018, el camino completo hasta la final debía costar 2 mil 242 dólares (40 mil 310 pesos) en la categoría más barata, una tercera parte de lo que estiman diferentes colectivos (6 mil 900 dólares) con los valores actuales.

“Se trata de un puñado de personas que intenta sacar el máximo dinero posible”, expuso el colectivo FSE días antes de que el titular de la FIFA, Gianni Infantino, redujera el costo de las localidades básicas para cada partido a 60 dólares (mil 78 pesos), incluida la final. Las entradas de esta nueva categoría, un mínimo porcentaje, correspondiente a los sectores más alejados de los estadios, estarán a cargo de las federaciones nacionales cuyos representativos participen en el torneo, las cuales definirán los criterios de asignación y proceso de solicitud entre “los aficionados más fieles”; es decir, aquellos que hayan asistido a encuentros anteriores, tanto en casa como fuera de ella.

La brecha entre los altos costos y el interés global

Paradójicamente, al mismo tiempo que organizaciones civiles cuestionan un sistema de venta de boletos con cifras prohibitivas para el trabajador promedio, el interés global de los aficionados para asistir a la Copa consolida un modelo de negocio de la FIFA en el que se prioriza la recaudación sobre la accesibilidad. Como un anticipo de lo que vendrá el próximo verano, los estadios de Marruecos y Argelina, cuyas localidades para la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones se vendieron en su totalidad, registraron miles de asientos vacíos y precios inalcanzables en la reventa.

Miles de personas intentaron adquirir sus entradas desde el portal oficial, pero éstas se agotaron casi tan pronto como comenzaron a buscar.

Distintos reportes confirmaron que los precios de los boletos de 59 dólares (mil 56 pesos) se ofrecieron hasta en 590 dólares (10 mil 566 pesos), 10 veces más de su valor oficial.

“No cabe duda de que haremos historia en Norteamérica”, garantizó ayer Infantino ante las cifras recabadas durante las tres fases de venta para la Copa 2026. “Esta abrumadora respuesta de los seguidores refleja la pasión que siente el mundo por el futbol. Una fiesta sin precedentes por la unidad de este deporte”.

Al igual que en el pasado Mundial de Clubes, en el que los jugadores entraron a la cancha anunciados de a uno, muy al estilo de la NBA –principal liga de basquetbol en el mundo–, el torneo de soccer se perfila para tener espectáculos de medio tiempo y entrevistas sobre el terreno de juego.

“Serán 140 Supertazones en un mes”, así como advirtió Gianni Infantino durante el sorteo de la fase de grupos.