Mujeres con más de dos hijos reciben menos sueldo que los hombres

De acuerdo con datos de la ENIGH 2024, el estado de Chihuahua ocupa el lugar 14º a nivel nacional en menor brecha de ingreso promedio mensual entre hombres y mujeres.

Así se dio a conocer a través de la Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado (PICS) En promedio, por cada $100 pesos que gana un hombre, una mujer percibe alrededor de $67, sin considerar aún si tiene hijos o no.

Al analizar el ingreso según el número de hijos, la brecha se amplía considerablemente. Mientras que el ingreso promedio de los hombres tiende a incrementarse conforme aumenta el número de hijos, en el caso de las mujeres ocurre lo contrario: la maternidad se asocia con menores ingresos promedio, lo que evidencia una penalización económica ligada a la maternidad y a las dinámicas del mercado laboral.