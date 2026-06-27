Mujer y sus dos hijos salen ilesos tras volcadura en la carretera Chihuahua–Juárez

Una joven mujer y sus dos pequeños hijos resultaron con golpes leves luego de sufrir una aparatosa volcadura registrada la mañana de este sábado en el kilómetro 20 de la carretera Chihuahua–Juárez.

De acuerdo con el reporte preliminar, la conductora de un vehículo Volkswagen Jetta color blanco salió de la calle Río Danubio e intentó incorporarse a la carretera con dirección al norte. Sin embargo, perdió el control del automóvil, impactó contra la banqueta y finalmente la unidad terminó volcada sobre el toldo.

Elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato al lugar para brindar auxilio a la mujer y a los dos menores, además de abanderar la circulación con el fin de prevenir otro accidente mientras se realizaban las labores de atención.

Minutos después arribaron paramédicos de Ángeles Blancos, quienes valoraron a los tres ocupantes del vehículo. A pesar de lo aparatoso del percance, únicamente presentaban golpes leves, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital.

Finalmente, elementos de la Guardia Nacional División Carreteras se hicieron cargo del accidente, levantaron el reporte correspondiente e iniciaron las investigaciones para determinar las causas del percance.