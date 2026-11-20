Un accidente vial entre una camioneta de paquetería y un automóvil Chrysler Sebring dejó como saldo a una mujer y un menor con lesiones leves, en el cruce de las calles 13 y Kennedy, en la colonia Villa Juárez.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor de una Volkswagen Transporter, utilizada para el servicio de paquetería, circulaba sobre la calle 13 de oeste a este y, al llegar al cruce con la avenida Kennedy, omitió el alto correspondiente, impactando contra un Chrysler Sebring que transitaba de norte a sur.

Tras el choque, una mujer y un menor que viajaban en el automóvil resultaron con lesiones leves. Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar nota del accidente y realizar el peritaje correspondiente.