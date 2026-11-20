La Fiscalía General del Estado, localizó sanos y salvos a los adolescentes de iniciales C. M. D. G. y M. B. C., de 14 y 13 años de edad, respectivamente, quienes contaban con reportes de ausencia en la ciudad de Chihuahua.

Gracias a las labores de búsqueda e investigación realizadas por la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, se logró dar con el paradero de ambos adolescentes.

El primero de ellos fue localizado ayer miércoles 18 de noviembre, en un domicilio de la colonia Punta Oriente, mientras que el segundo fue ubicado hoy 19 de noviembre, en la colonia Santo Niño.

Los menores de edad localizados, manifestaron ante la autoridad ministerial que no fueron víctimas de un delito, y que su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.