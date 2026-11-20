•⁠ ⁠Fue capturado por elementos de la AEI, en el municipio de Aquiles Serdán

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de sus elementos de la Agencia Estatal de Investigación, cumplimentó una orden de aprehensión a Óscar Ulises R. G., quien aparece como probable responsable de un homicidio cometido el 6 de noviembre del año en curso, en el boulevard Fuentes Mares de la colonia Reloj, en la ciudad de Chihuahua.

Este jueves, agentes ministeriales adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, capturaron a la citada persona, en la calle Mina Vieja y Mina Cásale, de la colonia Aquiles Serdán, en el municipio del mismo nombre.

Óscar Ulises R. G., de 37 años de edad, es investigado por su probable responsabilidad en el homicidio de un masculino de iniciales I. R. L., de 48 años de edad, luego de que tuviera un altercado porque se le metió en el carril mientras hacían fila con su vehículo.

El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control, conocedor de la causa penal 3270/2026, para ser llevado a la audiencia inicial.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos ministeriales de la FGE, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).